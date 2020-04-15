هافريتز يمنح أملًا جديدًا لمانشستر يونايتد وليفربول ويصدم بايرن ميونخ









أعطى الألماني الشاب " كاي هافريتز " صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن الألماني أملاً جديداً لفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، المهتمان بضم اللاعب في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية اليوم، عبر صحيفة " بيلد " الألمانية، أن اللاعب طلب رسمياً من إدارة فريقه، السماح بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة بيلد: "أنا الآن مستعد لخوض تحد جديد، أنتظر خطوة أكبر في المستقبل، ستكون خارج ألمانيا".





وأضاف: " ليفركوزن نادي عظيم، أشعر بالسعادة معه، لطالما صرحت بذلك، لكنني أريد إتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي".





وتابع: " أدين بالفضل لمدربي بيتر بوش في تطور قدراتي، فهو شخص مهم جداً بالنسبة لي".





وجذب هافريتز أنظار ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بفضل آدائه مع الفريق خلال الموسم الجاري، والذي تمكن خلال من تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 أهداف لزملائه، خلال 34 مباراة مع الفريق.





وأصبحت الفرصة سانحة أمام جميع الأندية المهتمة بضمه للتقدم بعرض، مع أفضلية طفيفة للأندية خارج ألمانيا، في ظل رغبته بخوض تجربه جديدة خارج البوندزليجا.



