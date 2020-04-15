Advertisements

الصحة العالمية تأسف لتعليق التمويل الأميركي للمنظمة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:27 م
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الفجر
قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه تم العمل مع الشركاء لسد أي نقص قد تواجهه ولتفادي أي توقف في أعمال المنظمة.

وأعرب "جيبريسوس"، عن أسفه لتعليق التمويل الأمريكي للمنظمة.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بـ سوء إدارتها الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد موجة تنديد واسعة في العالم، اليوم (الأربعاء).

فيما يلي أبرز ردود الفعل، حسبما رصدتها وكالة الصحافة الفرنسية:

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء) بعد إعلان ترمب «لا وقت نضيعه» و«الشاغل الوحيد» إنقاذ الأرواح من وباء «كوفيد – 19».

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه على "تويتر": "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد" دون ذكر قرار ترمب.

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن هذا ليس وقت خفض موارد مثل هذه المنظمة الأممية المنخرطة في الحرب ضد وباء كورونا.

وقال جوتيريس في بيان: "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. أنا مقتنع بأنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية؛ لأن أهميتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد (كوفيد – 19)".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية قرار تفشى فيروس كورونا تعليق التمويل الأمريكي

أخبار تهمك

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

منذ 36 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 5 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

دراسة حديثة تكشف أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

باحث فيروسات يشيد بالصين في مكافحة "كورونا" (فيديو)

إيطاليان يكشفان عن دواء قديم يعالج "كورونا" (فيديو)

الصحة العالمية: الانتصار على وباء كورونا يحتاج إلى تعاون الجميع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

05:07 م

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

04:48 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي