الصحة العالمية تأسف لتعليق التمويل الأميركي للمنظمة

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه تم العمل مع الشركاء لسد أي نقص قد تواجهه ولتفادي أي توقف في أعمال المنظمة.

وأعرب "جيبريسوس"، عن أسفه لتعليق التمويل الأمريكي للمنظمة.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بـ سوء إدارتها الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد موجة تنديد واسعة في العالم، اليوم (الأربعاء).





فيما يلي أبرز ردود الفعل، حسبما رصدتها وكالة الصحافة الفرنسية:





أعلن مدير منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء) بعد إعلان ترمب «لا وقت نضيعه» و«الشاغل الوحيد» إنقاذ الأرواح من وباء «كوفيد – 19».





وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه على "تويتر": "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد" دون ذكر قرار ترمب.





اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن هذا ليس وقت خفض موارد مثل هذه المنظمة الأممية المنخرطة في الحرب ضد وباء كورونا.





وقال جوتيريس في بيان: "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. أنا مقتنع بأنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية؛ لأن أهميتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد (كوفيد – 19)".