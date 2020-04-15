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افتتاح وحدة العناية المركزة بمركز علاج الأورام لدعم قطاع الصحة بقنا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وحدة العناية المركزة بمركز علاج الاورام بقنا، وذلك بحضور النائبان محمود الضبع ومحمد الدويك عضوا مجلس النواب والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد عبد الحكيم مدير مركز الاورام وعدد من الأطباء بالمركز.

وأوضح الداودي أن إجمالي تكلفة وحدة العناية المركزة بلغت 3 ملايين جنيه وتضم 8 اسرّه و4 أجهزة تنفس صناعي وجهازي صدمات وجهاز أشعة وجهاز رسم قلب لافتا إلى أن مركز علاج الأورام ساعد كثيرا في التيسير على أبناء قنا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل ذكر المحافظ ان مديرية الصحة استلمت عدد ٥ أجهزة تنفس صناعي جديدة منها ٣ لمستشفى الحميات و٢ لمستشفى الصدر مؤكدا ان دعم قطاع الصحة بالأجهزة والمعدات الحديثة يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضي.

جدير بالذكر انه تم تخصيص مساحة ٣ آلاف متر مربع لإنشاء امتداد جديد لمركز الأورام بتكلفة مالية تصل الى ٨٠ مليون جنيه وسوف يضم "أجهزة العلاج الاشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الاشعة المقطعية البوزيتروني" بالإضافة الي مكاتب ادارية وقاعات اجتماعات وتدريب وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة احتياجات مرضى الأورام بقنا وتخفيفا لهم من أعباء الانتقال إلى محافظات اخرى للعلاج.


وفي سياق آخر قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تابع مكتب بريد قنا الرئيسي وفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا لمتابعة انتظام عملية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على انتظام عملية صرف المنحة دون أي تجمعات او زحام لافتا الى ان الوحدات المحلية للمدن والقرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين قاموا بعمل استراحات للمواطنين امام جهات صرف المنحة لتنظيم حركة دخول وخروج المستحقين بشكل ميّسر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدا انه على تواصل دائم مع رؤساء المدن للاطمئنان على انتظام صرف المنحة بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في كل مدينة.

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