اليوم يتم قطع الإتصال عن التليفون الأرضي عند عدد كبير من المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات نظراً لعدم سداد قيمة الفاتورة المستحقة دفعها في موعدها لشهر أبريل الجاري 2020 بعد أن قامت الشركة بإعطاء العملاء المشتركين فترة سماح لمدة شهر ومن يتجاوزها فقد تنقطع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع وعودة الحرارة إلى التليفون الأرضي مرة ثاني بعد عملية الدفع مباشرتاً من خلال إختيار طرق الدفع المناسب.





والذي نوضحها لسيادتكم في باقي التقرير لكي نسهل عليكم البحث، يتسارع الكثير في دفع قيمة الفاتورة اليوم لأان الخط الأرضي متصل بالأنترنت المنزلي ويتوقف حينما تتوقف الحرارة عن التليفون وهذا ما يسبب في إزعاج الكثير وخاصتاً بأن فترة الحظر تجعل الكثير يستخدمون الإنترنت المنزلي طوال اليوم للتصفح على المواقع ومعرفة الأخبار الجديدة بسرعة بلا حدود.









خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر أبريل 2020 المصرية للإتصالات





الدخول لمعرفة فاتورة الأرضي يتم من خلال الضغط على الرابط التالي المصرية للاتصالات





إدخال كود المحافظة.





إدراج رقم التليفون الأرضي المكون من سبع أرقام.





الضغط في النهاية على إظهار الفواتير بعدها يتم عرض الفاتورة وهناك طرق أختيار للسداد.









طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020





هناك طرق متعددة لدفع فاتورة الأرضي وفرتها المصرية للاتصالات لعملائها المشتركين لكي تسهل عليهم كل ما هو صعب وأصبح دفع الفاتورة يمكن من داخل المنزل من خلال صفحة الاستعلام والدفع يكون أونلاين بفيز كارت، والدفع من مصاري أو فوري أو من فروع الشركة، كما يمكن تحميل تطبيق WE على جهازكم الخاص لمعرفة موعد سداد الفاتورة أول بأول ومعرفة العرومض الجديدة والاستهلاك اليومي للإنترنت المنزلي.



