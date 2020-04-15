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أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن تجميد نجم الفريق أحمد فتحي، عقب إعلان رحيله لبيراميدز نهاية الموسم الجاري.

 

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد"، لاصحة لهذه الأنباء، ولا توجد أي نية لتجميد أحمد فتحي.

 

وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على الاحترام، وأحمد فتحي من بين هؤلاء اللاعبين".

 

وأوضح أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يدرس الموقف جيدا بالنسبة للمعارين، وينتظر تحديد مصير الدوري المصري، حتى يستطيع حسم رأيه في هذه المسألة.

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