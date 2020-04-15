تعطل العمل بشركات التأمين يومي الأحد والإثنين المقبلين





أصدر الاتحاد المصري للتأمين بيان يشير إلي إعتبار يومي الأحد والإثنين القادمين أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين به بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقال الإتحاد: " نأمل ان يتم توحيد تلك الأجازة على مستوى قطاع التأمين المصرى".





وقرر البنك المركزى المصري تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يومى الأحد والاثنين المقلبين الموافقين 19-20 ابريل 2020 وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأوضح البنك المركزى في بيانه أنه سيتم استئناف العمل في صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٠ .





وأعلنت إدارة البورصة المصرية تعطل العمل خلال نفس تلك الفترة.



