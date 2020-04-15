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بسعر3 جنيه .. سهم "أوراسكوم " يحتل الترتيب الخامس في الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:25 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي أداء متأرجح لمؤشراتها ، وذلك بسبب مبيعات مكثفة من قبل الأجانب والعرب في ظل الأزمة التي يمر بها العالم والمتعلقة بفيروس كورونا ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً ،  فيما ارتفع كلاً من مؤشر إيجي إكس 70 ومؤشر إيجي إكس 100 ، وتراجعت القيمة السوقية بمقدار4.5 مليار جنيه  .

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أكثر 5 أسهم ارتفاعاًبالبورصة اليوم، وذلك طبقاً لما جاء بالموقع الرسمي للبورصة المصرية كالاتي  :

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم 

1- الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 13.1% وبسعر 13.7 جنيه
2- مجموعة عامر القابضة  بنسبة 8.9% وبسعر 0.594 جنيه.
3- عبر المحيطات للسياحه بنسبة 8.5% وبسعر 0.038 دولار.
4- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 7.7% وبسعر 19.2 جنيه.
5- اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 7.3% وبسعر 3جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30"  في ختام التعاملات بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 10342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بالورصة المصرية نحو 264 مليون ورقة مالية بقيمة 968.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.


وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 68.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.26%.

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