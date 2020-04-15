بسعر3 جنيه .. سهم "أوراسكوم " يحتل الترتيب الخامس في الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي أداء متأرجح لمؤشراتها ، وذلك بسبب مبيعات مكثفة من قبل الأجانب والعرب في ظل الأزمة التي يمر بها العالم والمتعلقة بفيروس كورونا ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً ، فيما ارتفع كلاً من مؤشر إيجي إكس 70 ومؤشر إيجي إكس 100 ، وتراجعت القيمة السوقية بمقدار4.5 مليار جنيه .





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أكثر 5 أسهم ارتفاعاًبالبورصة اليوم، وذلك طبقاً لما جاء بالموقع الرسمي للبورصة المصرية كالاتي :





الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





1- الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 13.1% وبسعر 13.7 جنيه

2- مجموعة عامر القابضة بنسبة 8.9% وبسعر 0.594 جنيه.

3- عبر المحيطات للسياحه بنسبة 8.5% وبسعر 0.038 دولار.

4- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 7.7% وبسعر 19.2 جنيه.

5- اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 7.3% وبسعر 3جنيه.



