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ريال مدريد يقترب من التعاقد مع دوناروما.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:38 م
دوناروما
دوناروما
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إي سي ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ريال مدريد الإسباني أصبح النادي المفضل للتوقيع مع دوناروما علمًا بأن حارس المرمى الإيطالي ينتهي عقده مع ميلان في 2021.

وأكد الموقع الإيطالي أن كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي كانا يرغبان في ضم الحارس ولكن ريال مدريد أصبح هو الأقرب في الوقت الحالي للحصول على خدمات حارس المرمى الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ريال مدريد يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف المقبل وذلك في ظل اقتراب عودة ألفونس أريولا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية فترة إعارته في الصيف المقبل.

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