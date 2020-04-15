تعليم كفرالشيخ: لا توجد مشاكل في امتحان "الفيزياء" التجريبي لطلاب الثانوية



وأضافت وكيل الوزارة، في بيان، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة وأن هناك تواصل مستمر بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسئولى التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية التي تم الاعلان عنها غبر صفحة المديرية لتلقى اى شكاوى والعمل على حلها فورًا.



في السياق ذاته، فقد تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء دخول جميع المدارس على المنصة الإلكترونية وأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والإدارات التعليمية، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والإدارات التعليمية ومبنى المديرية، مشددة علي إستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا.



وطالبت كشك، مديري الإدارات التعليمية بموافاتها بتقرير يومي بشأن دخول جميع المدارس التابعة للإدارة على المنصة الإليكترونية ـ وقيام المعلمين بالدخول علي الصفوف الافتراضية مع شرح كيفية الدخول علي المنصة التعليمية الافتراضية والتفاعل معها مع تقديم شرح لكيفية الدخول علب المنصة التعليمية وتسجيل الطلاب وتحديد مسئول تطوير لمواجهه اي مشكلات بشأن الدخول الي المنصات بأكواد الطلاب.



وحذرت وكيلة الوزارة، من استغلال الطلاب بشأن الأبحاث التعليمية فى السنوات الدراسية المختلفة مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة فى مواجهة اي مخالفات فى هذا الشأن.



وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تابعت تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة حسب المواصفات التى حددتها وزارة التربية والتعليم وعدد الطلاب داخل كل لجنه، فضلا عن إتخاذ الإجراءات الاحترازية التى من المقرر ان يتم اتباعها لتوفير الحماية اللازمة للطلاب.



وكانت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أكدت أن الإجراءات القانونية الصارمة والفورية فى انتظار كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الطلاب لإعداد الأبحات التى اشترطتها وزارة التربية والتعليم للنقل من مرحلة إلى أخرى.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إنه قد تم إنتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان التجريبي الذي جرى اليوم بمادة الفيزياء على التابلت من المنزل وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%.جاء ذلك خلال متابعه وكيل الوزارة من غرفة عمليات بحضور إدارات التعليم الثانوى،شئون الطلبة، التطوير، الإحصاء، المتابعة.