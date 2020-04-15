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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:49 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إنجلترا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الأربعاء، تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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