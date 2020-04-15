أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا



أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || إنجلترا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا