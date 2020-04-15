رابط رسمي.. كيفية الدخول على تطبيق "صحة مصر" لمعرفة وتعقب حالات كورونا

تصدر تطبيق صحة مصر الطلب على محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من أبريل 2020، بعد الإعلان عن إطلاقه.





إطلاق تطبيق صحة مصر





ودشنت وزارة الصحة والسكان المصرية تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة واللوحية، تيسيرًا على المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أهمية تطبيق صحة مصر





ويهدف تطبيق صحة مصر لذي أطلقته وزارة الصحة إلى توعية المواطنين وتقديم الإرشاد والتوعية اللازمة لهم من "كورونا"، ومساعدتهم في معرفة طرق الوقاية منهم.





معلومات صحة مصر





ويتيح تطبيق صحة مصر إمكانية معرفة الأعراض وحالات الاشتباه بفيروس كورونا، فور الشعور بتعب أو اية أعراض متعرف عليها بأسلوب ذكي.





مصادر تطبيق صحة مصر





وتقدم الوزارة مجموعة من المعلومات عبر صحة مصر جميعها من مصادر رسمية معتمدة ومؤكدة، من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.





تحديث معلومات تطبيق صحة مصر





وكشفت الوزارة عن تحديثها للمعلومات والبيانات الموضوعة عبر تطبيق صحة مصر، إضافة إلى إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية، لكل شخص.





رابط تطبيق صحة مصر





وأوضحت الوزارة أن هناك إمكانية للإبلاغ عن حالة شخص أو الغير، مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التى سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه، بالضغط " هنا ".





كيفية الدخول على صحة مصر





ويتطلب تطبيق صحة مصر دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.





رسائل تطبيق صحة مصر





و يرسل تطبيق صحة مصر رسائل تنبيه فى حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة.







