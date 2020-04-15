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وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:50 م
صرف منحة العمالة الغير منتظمة
صرف منحة العمالة الغير منتظمة
أحمد الشيخ
قام  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية في عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام سير العمل في ثالث أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"؛ وذلك للتأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها والتي شملت عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة المقدمة للخدمة؛ رافق الوزير خلال الجولة  عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

هذا وقد شملت جولة الوزير تفقد مراكز الأهرام والجيزة أول، والربيع الجيزي للخدمات البريدية، ومدرسة الفريق عزيز المصري في محافظة الجيزة، كما تفقد  طلعت مركز السيدة زينب للخدمات البريدية؛ ومدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين في محافظة القاهرة .

وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت يوم الاثنين الماضي في صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى ٦٠٠ مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف إضافية؛ ويتم تسليم المستفيدين من المنحة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع لكي يتم استخدامها في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر القادم؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به البريد المصري في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وفي سياق متصل قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خط ساخن (١٤٢) من أجل البدء الفورى فى الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة.

الجدير بالذكر أن  طلعت قام بجولة تفقدية في أولى أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ حيث شملت الجولة تفقد ١٠ منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وعدد من فروع البنك الزراعي المصري فى أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية.
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بيومها الثالث

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منحة غير منتظمة منحة العمالة عمالة الغير منتظمة دعم العمالة غير المنتظمة الاحترازية

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