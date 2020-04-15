Advertisements

أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية على وقف التمويل الأمريكي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة أنشئت بهدف حمية المواطنين على مستوى العالمية.

وعلق "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية حليف لمنظمة الصحة العالمية، ونتمنى أن تظل ذلك".

وتابع: "يؤسفنا قرار الرئيس الأمريكي بشأن تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، وسنتعاون مع الشركاء لسد أي فجوة لمساعدة الدول المحتاجة".

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٤ مستشفيات للعزل وهم " أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

واطمأنت الوزيرة على تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم، بالإضافة إلى تواجد مسئول من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى.

كما توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا تيدروس أدنوهام تمويل الصحة العالمية ترامب الصحة الأطقم الطبية

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 5 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ حوالي 5 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 5 ساعات

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منظمة الصحة العالمية: 1.4 مليار طفل حول العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا (فيديو)

حقيقة قطع إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية (فيديو)

توصيات وتصريحات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا (فيديو)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

توجيه عاجل من وزارة الصحة إلى الفرق الطبية بمستشفيات العزل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

05:07 م

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

04:48 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي