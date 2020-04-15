الأهلي يخطط لضم "الصخرة"

يواصل النادي الأهلي مساعيه للحصول على خدمات الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





ويدرس النادي الأهلي ولجنة التعاقدات فتح باب المفاوصات مع حجازي للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم خط الدفاع، خاصة أن اللاعب، كان فى الفريق من قبل وقدم مستويات مميزة.





ودخل بيراميدز فى مفاوضات أيضًا مع حجازي لضمه لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ولذلك يسعي مسؤولي القلعة الحمراء على إقناع اللاعب أن تكون الأولوية وقت العودة لمصر فى اللعب لصفوف الأحمر.



