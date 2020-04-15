فيفا يدرس اتخاذ قرار ناري بشأن المباريات الدولية

تتجه النية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتأجيل جميع المباريات الدولية حتى العام المقبل 2021.

وياتي هذا المقترح داخل الفيفا، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للاستفادة من هذا العام 2020 بلعب ثلاثة مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية في شهر سبتمبر وثلاثة مباريات أخرى في شهر أكتوبر بهدف ترك أسبوع راحة في شهر نوفمبر للعب مباريات الملحق الإقصائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو».

وسيتعين على المنظمتين «فيفا» و«يويفا» الموافقة والعمل وفقا لأحكام الحكومات ومنظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أنه لا يمكن تنظيم الأحداث الرياضية بوجود الجمهور حتى يتم السيطرة على الوباء العالمي لفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف علميا باسم «كوفيد-19» الذي أصاب البلاد حاصدا أرواح الكثير من البشر.

ومن المقرر إقامة النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا في شهر سبتمبر المقبل، في حين أنه في قارة أمريكا الجنوبية من المقرر إقاامة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في نفس الفترة ولكن تم تأجيل أول موعدين لها بالفعل.

وقال إنفانتينو، رئيس الفيفا: «لا يمكن العودة إلى اللعب حتى يتم ضمان صحة العالم (من فيروس كورونا كوفيد-19)».