Advertisements

الحكومة الأردنية تعلن عن نيتها تخفيف إجراءات العزل العام قريبا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عن نيتها تخفيف إجراءات العزل العام قريبا بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل.

وأصدر رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، أمري الدفاع 7 و 8 المتعلقين بالتعليم وإجراءات حماية الصحة العامة.

ويذكر أن أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل إصابة بكورونا لشخص متعاف، موضحا أن بعض الأشخاص المصابين لم تظهر عليهم أعراض كورونا لكنهم نقلوا العدوى لغيرهم.

وقال "جابر"، لـ"الغد الأردنية" إن الشخص خرج من المستشفى يوم 9 أبريل الجاري، وكانت نتيجة الفحص سلبية، أي أنه غير مصاب".

وأضاف: "الشخص اتصل بوزراة الصحة بعد شعوره بأعراض الفيروس، وأجرينا الفحوصات وجاءت النتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن الشخص المصاب مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد لا يعدي أحدا، لكن يبقى الفيروس في دمه، موضحا أنه سيتم إجراء فحوص جديدة للمصاب للتأكد من حالته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تخفيف العزل الحكومة الأردنية اصابة بكورونا اجراءات

أخبار تهمك

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ ساعة و نصف

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية: لم نسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة بـ كورونا

الأردن تعلن حظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب كورونا

167 ألف و515 إصابة حول العالم.. حقائق صادمة تكشفها الصحة العالمية عن كورونا

الشرقية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

خفيت بالمسكن.. أول مصرى متعافى من كورونا يكشف رحلة علاجه

عايز أحضنك.. تصريحات مؤثرة لوالدة أول طفل متعافٍ من كورونا بمصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

05:07 م

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

04:48 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي