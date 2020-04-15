أسعار النفط تواصل نزيف الخسائر خلال التعاملات





واصلت أسعار النفط نزيف الخسائر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، صعود مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل حاد إلى 19.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل الماضي.





كما توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض 29 مليون برميل يومياً في الطلب على النفط خلال أبريل ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاماً، محذرة من أن خفض الإنتاج من قبل المنتجين يمكن أن يعوض الانخفاضات التي تواجه السوق على المدى القريب فقط.





وأشارت وكالة الطاقة إلى أنه من المرجح انخفاض الطلب بحوالي 9.3 مليون برميل يومياً في عام 2020، على الرغم مما وصفته بـ"بداية قوية" بشأن المنتجين بعد صفقة قياسية لكبح الإمدادات استجابة لوباء فيروس "كورونا".





وكانت أسعار النفط تشهد ارتفاعاً في وقت مبكر من التعاملات، على أمل أن تتطلع الدول المستهلكة إلى ملء احتياطياتها الاستراتيجية، ورغم المخاوف من زيادة المعروض والتحذيرات من الركود العميق للاقتصاد العالمي.





وشهدت أسعار النفط الخام تراجعاً هذا العام، حيث سجلت أدنى مستوى لها في 18 عاماً في نهاية الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 7.8بالمائة ليسجل 27.28 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 3.1 بالمائة مسجلاً مستوى 19.48 دولار للبرميل.





وفى وقت سابق من الجلسة انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2002.