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الدكتور المتعافي من كورونا بمركز شباب كفر عابد بالقليوبية يحكي تفاصيل أزمته مع الفيروس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ
 في اطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشاركة المجتمعية في مواجهة كافة المشكلات التي تواجهها الدولة   . 

 استضافت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية صباح اليوم الدكتور أيمن محمد سليمان  طيب الحجر الصحى الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء أداءه للواجب الوطني وذلك من خلال حلقة مشاهدة جماعية عبر الصفحة الرسمية للمديرية وصفحة مركز شباب كفر عابد ، حيث يعد الطبيب المذكور أحد أعضاء المركز وهو من أهالي كفر عابد . 

الجدير بالذكر أن للدكتور أيمن  يعمل بمستشفى حميات طوخ وانتقل للمشاركة في علاج مرضى كورونا بالحجر الصحي بمستشفى العباسية ، لكنه أصيب بالفيروس الذي نقل على إثره إلى الحجر الصحي بمستشفى قها بالقليوبية  وتعافى خلال فترة الحجر وانتقل سالما إلى منزله . 

تناول الدكتور أيمن خلال اللقاء تجربته الشخصية مع فيروس كورونا خلال عمله طبيب وأيضا كاحد المرضى المتاعفين من المرض وتلقى أيضا أسئلة الجمهور المشاهد للحلقة اون لاين ووجه لهم العديد من النصائح والمعلومات القيمه حول فيروس كورونا المستجد . 


نظمت حلقة المشاهدة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية  ، وبإشراف  الأستاذ السيد ابراهيم مدير مركز شباب كفر عابد بطوخ.

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