"إرهابيون فاشلون".. نواب يشيدون بتصدي قوات الأمن لحادث الأميرية.. ويؤكدون: مصر لن تهدأ إلا بالقضاء عليهم

في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، من إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس، وتزامنًا مع أعياد أشقائنا المسيحيين، والاقتراب من شهر رمضان الكريم، تسعى الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات، لإفساد فرحة المصريين بأعيادهم ومناسباتهم، ولكن يقظة رجال الشرطة منعتهم من تنفيذ مخططاتهم، وكانوا لهم بالمرصاد، والتي كان آخرها ما حدث بالأميرية أمس.

في هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بدور رجال الشرطة في مواجهة العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، والتي أسفرت استشهاد المقدم محمد الحوفي، وإصابة آخرون، كما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، مؤكدين أن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، واستطاعوا إفشال مخططات الدول الراعية للإرهاب والحاضنة والممولة لهم، وأن تلك العمليات لن تزيد الشعب المصرى إلا وحدة وترابطا واصرارا على وأد فلول الإرهاب والمضي في مخططات مصر التنموية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وتقدم أعضاء البرلمان لأسرة البطل الشهيد محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، بخالص المواساة في وفاة البطل الذي قدم روحه فداء لمصر مستشهدًا في سبيل تصديها لهؤلاء الارهابيين، داعيين الله عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين من رجال الامن المصري.



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وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أمس، إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.