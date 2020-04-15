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ليلى عز العرب تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في "ونحب تاني ليه"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:56 م
ليلى عزالعرب
ليلى عزالعرب
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي من المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المرتقب.


وقالت "ليلي"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تجسد شخصية الجدة، ضمن أحداث المسلسل، مضيفة إلى أن ماجذبها للمشاركة في هذا العمل هو السيناريو، فالورق مكتوب بشكل جيد وممتع.

وأضافت "عز العرب"، أن كواليس العمل مع ياسمين عبد العزيز ممتعة جداً وجميلة، وأنها سعدت بهذه التجربة الجديدة، وبالعمل مع هؤلاء النجوم.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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