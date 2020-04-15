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خالد النبوي يستطلع رأي جمهوره في فيلم "يوم وليلة"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:59 م
خالد النبوي
خالد النبوي
نادين نجدي
شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بوستر فيلمه الآخير "يون وليلة".


وعلق على الفيديو قائلاً:"مبسوط من تعليقاتكم جدًا و بتابع تفاعلكم على الشخصية و الفيلم...منصور الدهبي مش خدام حد ! ..يوم وليلة ".



حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: بس فيه حاجة مفهمتهاش هو منصور الدهبي فاسد ولا لا" ، وقال معجب آخر:" بنحبك من أيام إسماعيلية رايح جي" ، وكتب آخر:"لسا مخلصه دلوقتي يا أستاذ بجد فظيع ...ومشهد النهاية حلو أوي...على طول تخطف قلبنا كده".


يذكر أن فيلم "يوم وليلة" فيلم دراما من إنتاج سنة 2020، وهو من إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، وإنتاج ريمون رمسيس، ومن بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع.

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