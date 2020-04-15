"آه يا كتفي يا ظهري".. هشام ماجد يغازل جمهوره على "التيك توك"



من ناحية اخرى يشارك الفنان هشام ماجد في فيلم "تسليم أهالي" لـ الفنانة دنيا سمير غانم، بشخخصية طبيب طوارئ خلال أحداث الفيلم، حيث يقع ماجد في العديد من المواقف مع احدى العصابات في إطار كوميدي أكشن، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حاليًا على قدم وساق.



فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.



يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد في الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض في شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحي.



شارك الفنان هشام ماجد، جمهوره بفيديو جديد له عبر تطبيق "تيك توك" عبر حسابه الشخصي بمقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وهو يسخر من احدى الفيديوهات المتداولة، وسرعان ما حصد الكثير من التعليقات الساخرة من قبل الفنانين والمشاهير ومنهم أيتن عامر، وكريم عبدالعزيز.