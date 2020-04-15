هشام إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في "القمر آخر الدنيا"

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أعرب الفنان هشام إسماعيل عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.



وقال هشام إسماعيل في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنه يجسد شخصية زوج الفنانة بشري، ضمن أحداث المسلسل، وهو مدرس لغة عربية يعمل في السعودية، ولكن يضطر للنزول إلى مصر، للبحث عن والدة بشري.



وأضاف هشام إسماعيل أن ماجذبه للمشاركة في "القمر آخر الدنيا"، هو أن العمل مكتوب بشكل جيد، كما أنه يناقش قضية اجتماعية مهمة، مشيراً إلى أن كواليس العمل كانت في قمة الجمال والاحترام وأنه سعد بالعمل في هذا المسلسل.



يشار إلى أن "القمر آخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من بطولة بشري، مؤمن نور، هشام اسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.