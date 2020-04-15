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كريم محجوب يكشف عن شخصيته في المسلسل الرمضاني 'الاختيار'

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:26 م
كريم محجوب
كريم محجوب
روان هيثم
أعرب الفنان كريم محجوب عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الرمضاني الذي يحمل اسم "الاختيار"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب قائلا: "ليا الشرف اني بجسد واحد من أبطال ورجالة العقيد المنسي، أبطال السينا اللي حموها بدمهم في موقعة البرث ومفرطوش في شبر واحد من الأرض، شهداء الوطن وأبطالنا الحقيقين، الجندي البطل تايسون".

ووجه كريم محجوب شكر خاصا للمخرج "بيتر ميمي" قائلا: "ليا الشرف بالعمل مع الدكتور بيتر ميمي في عمل عظيم عن ابطال وشهداء عظماء".

واختتم "كريم" حديثه قائلا: "ربنا يقدرنا ونجسد الملحمة والبطولة دي في أحسن صورة تايسون، مسلسل الاختيار رمضان ٢٠٢٠".

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك بها الفنان كريم محجوب في مسلسل "حدوتة مرة" للفنانة غادة عبد الرازق، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2019.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من غادة عبد الرازق، مجدي كامل، كريم محجوب، هاجر أحمد، سلمى أبو ضيف، كارولين عزمي، وأخرون، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسمين أحمد كامل، أحمد صلاح سوني.

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