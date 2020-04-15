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محافظ قنا: غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة في شم النسيم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تقرر غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ قنا على رؤساء مجالس المدن بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو احتفالات خلال فترة أعياد الربيع.

وناشد الداودي أهالي المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق آخر افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وحدة العناية المركزة بمركز علاج الاورام بقنا، وذلك بحضور النائبان محمود الضبع ومحمد الدويك عضوا مجلس النواب والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد عبد الحكيم مدير مركز الاورام وعدد من الأطباء بالمركز.

وأوضح الداودي أن إجمالي تكلفة وحدة العناية المركزة بلغت 3 ملايين جنيه وتضم 8 اسرّه و4 أجهزة تنفس صناعي وجهازي صدمات وجهاز أشعة وجهاز رسم قلب لافتا إلى أن مركز علاج الأورام ساعد كثيرا في التيسير على أبناء قنا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل ذكر المحافظ ان مديرية الصحة استلمت عدد ٥ أجهزة تنفس صناعي جديدة منها ٣ لمستشفى الحميات و٢ لمستشفى الصدر مؤكدا ان دعم قطاع الصحة بالأجهزة والمعدات الحديثة يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضي.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مساحة ٣ آلاف متر مربع لإنشاء امتداد جديد لمركز الأورام بتكلفة مالية تصل الى ٨٠ مليون جنيه وسوف يضم "أجهزة العلاج الاشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الاشعة المقطعية البوزيتروني" بالإضافة الي مكاتب ادارية وقاعات اجتماعات وتدريب وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة احتياجات مرضى الأورام بقنا وتخفيفا لهم من أعباء الانتقال الى محافظات اخرى للعلاج.

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