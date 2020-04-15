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بديل الجوكر.. الأهلي يحسم موقفه من ضم باهر المحمدي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اتخذ مسئولو النادي الأهلي، قرارا جديدا في ملف نجم الإسماعيلي باهر المحمدي، والذي يعد من أبرز المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء.

 

وقرر الأهلي غلق ملف المحمدي خلال الفترة الحالية وتمسك مسئوليه بمنح اللاعب الشاب محمد عبد المنعم المعار لفريق سموحة السكندري خلال الموسم المقبل.

 

وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء.

 

وأكد  مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقي تأكيدات من مسئولي النادي عودته الى صفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي خاصة في ظل الالتزام الكبير الذي يؤدي به المدافع الشاب مبارياته مع الفريق الساحلي.

 

وكان باهر المحمدي ضمن خطط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الا ان الظروف القهرية التي تمر بها الأندية في مصر والعالم جعلت إدارة القلعة الحمراء تتراجع عن حسم هذا الملف حاليا.

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