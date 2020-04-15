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ميلان يستهدف نجمين جديدين في الصيف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


يسعى نادي ميلان الإيطالي لضم نجمين جديدين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تقوية صفوق الفريق، إستعداداً للموسم المقبل.

ووفقاً لشبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ميلان يريد ضم آدم لالانا نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، وماريو جوتزة صانع ألعاب بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقتي انتقال حر.

وتهدف إدارة ميلان في ضم أبرز النجوم التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك لتقوية صفوف الفريق دون دفع مبالغ مالية باهظة.

وكان ميلان قد حاول ضم جوتزة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة توقفت بسبب الطلبات المالية للاعب، فضلاً عن اشتراط ناديه الحصول على مبلغ 8 مليون يورو.

وانضم صاحب الـ27 عاماً لبوروسيا دورتموند في صيف عام 2016 بعد قضاء فترة قصيرة في بايرن ميونخ، ويبدو في طريقه لمغادرة ناديه للمرة الثانية.

كما يستهدف ميلان ضم لالانا صاحب الـ31 عاماً من ليفربول، في ظل عدم تجديد عقده مع الريدز حتى الآن، واقترابه من الرحيل.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن ميلان يسعى لضم صانع ألعاب مانشستر سيتي " دافيد سيلفا " والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري أيضلً.

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