بيان مشترك من صندوق النقد والبنك الدولي حول تعليق الديون

رحب بيان مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، الترحيب باجتماع مجموعة العشرين استجابة لطلب المؤسستين السماح بتعليق ديون الدول الفقيرة حول العالم.





وكان صندوق النقد والبنك الدولي طالبا بتعليق سداد الائتمان الثنائي الرسمي للدول الأكثر تضرراً من الأزمة الجارية بداية من 1 مايو/آيار القادم.





ووفقاً للبيان تعتبر هذه الإجراءات مبادرة قوية وسريعة، ستعمل على حماية حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص الأكثر ضعفاً وفقراً.





كما سيتحرك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستجابة لطلب مجموعة العشرين بدعم هذا الإجراء من خلال العمل ومراقبة القرار عن كثب مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.





وأضاف البيان إن البنك وصندوق النقد قد دافعا عن مبادرة تعليق مدفوعات الديون، وأنهما ملتزمان باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لدعم الفقراء.





وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على إعفاء 25 دولة من سداد مدفوعات خدمة الديون في في وقت سابق من الأسبوع، وقال أنه سوف يساعد الدول الأكثر تضرراً على تجميع مصادرها المالية تجاه الجهود الطبية الطارئة.





كما أعلن وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" بالأمس موافقة وقف للديون على مستوى الدائنين الثنائيين ودائنين القطاع الخاص بقيمة 20 مليار يورو على الدول الأكثر فقرا للعام الجاري.