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التفتيش الصيدلي بالأقصر يضبط كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
صرح الدكتور محمود عبدالناصر مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمحافظة الأقصر، أنه منذ ظهور الوباء بمحافظة الأقصر وحتي الآن تم المرور علي ما يقرب من٤٥٠ منفذ لبيع الأدوية والمستلزمات ما بين صيدليات ومخازن أدويه ومراكز بيع المستلزمات الطبية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وذلك بالتعاون بين فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومسئولي مباحث التموين بالمحافظة لتحرير المحاضر وتحريز المضبوطات من مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوي مجهولة المصدر أو غير المسجلة بفواتير.

كما أكد "عبد الناصر" أنه تم أيضًا ضبط كميات من المستلزمات الطبية الأخري وتحرير محاضر، كما تم ضبط بعض الصيدليات تبيع أدوية ملحقة ضمن الجدول وبدون فواتير ودفتر قيد وتم التحريز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة نعمه عبد اللطيف مدير إدارة الصيدلة أنه منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، قامت إدارة الصيدلة بتوفير جميع أصناف الأدوية المدرجة ضمن بروتوكول علاج مصابي فيروس Covid19، ومتابعة تسليم الكميات المطلوبة لمستشفى العزل بإسنا، حيث تعمل مخازن الأدوية بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات علي مدار اليوم وحتي ساعات متأخرة لتوفير كافة الأدوية المطلوبة خاصة عند ظهور أول الحالات بالمحافظة واعلان حاله الطوارئ بها.
كما أفادت الدكتورة أسماء محمد سيد مدير التموين الدوائي بإدارة الصيدلة، أنه تم توفير وإرسال حصص الألبان المدعمة وأدويه الأمراض المزمنة وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لما يكفي لمدة ثلاث أشهر بالوحدات الصحية والمستشفيات طبقًا للتعليمات وتوفير تامينيل شراب بجميع تركيزاته، وتم متابعة توفير المستلزمات الطبية والكحول من قبل التموين الطبي.
وتابعت، انه تم الاتفاق مع شركات الأدوية لتوفير احتياجات مستشفي إسنا من أقراص هيدروكسيكلوروكين وقدمت الشركات تبرع أيضًا بـ 2400 قرصًا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن هذه الحملات جاءت في إطار ملاحقة الفساد وضبط التلاعب في الأسعار من قبل البعض واستغلال الأزمات، وأنه جاري متابعة أفضل الحلول من قبل التفتيش الصيدلي.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص وتجهيز أدوية العزل السلبي بالطود بالتعاون مع إدارة الصيدلة لتوفير كافة الاحتياجات الدوائية وذلك تحت إشراف مديرة المخازن الدكتورة علا سيد حجاج
يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فيما يخص التعامل الدوائي مع الوباء واتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

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