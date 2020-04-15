ألمانيا تمدد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى غاية 31 أغسطس

أعلنت السلطات الألمانية، تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى غاية 31 أغسطس، والسماح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددا.

ويذكر أن أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2486 ليصل العدد إلى 127584.





وتشير البيانات الجديدة إلى حدوث زيادة في الإصابات الجديدة بعد 4 أيام من الانخفاض، فيما شهدت الوفيات ارتفاعا بواقع 285 إلى 3254.





ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قادة الولايات الاتحادية الـ16 لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها، حيث تتطلع البلاد إلى الخروج من إغلاق مفروض لإبطاء انتشار فيروس كورونا.





وفي يوم 22 مارس، قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين وتم تمديدها لاحقا حتى 19 أبريل.





ومن بين القرارات الرئيسية التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع، هو موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أغلقت لعدة أسابيع.