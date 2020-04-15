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تقارير تونسية.. حمدي النقاز يدخل حسابات النادي الأهلي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:17 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية تونسية عن دخول الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك حمدي النقاز دائرة المرشحين للتواجد فى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعدما رحل أحمد فتحي ظهير الفريق لبيراميدز.

وذكرت صحيفة " الشروق التونسية" أن التقاز لديه ثلاث عروض خلال الفترة الحالية للإنضمام لأحدهما بعدما رحل عن نادي الزمالك من بينهم النادي الأهلي.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب تلقي عرض من النجم الساحلى التونسي فريقه السابق وعرضين غير رسميين من الترجي التونسي والأهلي المصري.

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