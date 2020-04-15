إغلاق مستشفى في جدة حتى إشعار آخر عقب تسجيل حالات كورونا





أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مستشفى "أندلسية" في حي الجامعة بجدة، عقب تسجيل حالات إصابة في المستشفى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكرت المستشفى، في بيان: "عملاؤنا الكرام، باعتبارنا أحد أعضاء القطاع الطبي الخاص في المملكة، نود أن نبلغكم أننا منذ بداية ظهور جائحة كورونا، بذلنا كل ما في وسعنا من إجراءات وقائية واحترازية لنحافظ على صحتكم وسلامتكم وسلامة الفريق الطبي في المستشفى، حتى نستمر في تقديم خدماتنا الطبية لكم رغم تداعيات الظرف الراهن".





وتابعت: "وكان من أهم هذه الإجراءات الوقائية، أننا قمنا بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة لعمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس (كوفيد-19) بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة".





وأضافت: "وتطبيقًا لقرارات وزارة الصحة بالمملكة، وحرصًا منا على سلامتكم وسلامة الفريق الطبي، نعلن أنه اعتبارًا من اليوم تم غلق مستشفى أندلسية حي الجامعة التزامًا بتعليمات الحجر الطبي الرسمية حتى إشعار آخر".



