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إغلاق مستشفى في جدة حتى إشعار آخر عقب تسجيل حالات كورونا
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:11 م
الفجر السعودي
أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مستشفى "أندلسية" في حي الجامعة بجدة، عقب تسجيل حالات إصابة في المستشفى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت المستشفى، في بيان: "عملاؤنا الكرام، باعتبارنا أحد أعضاء القطاع الطبي الخاص في المملكة، نود أن نبلغكم أننا منذ بداية ظهور جائحة كورونا، بذلنا كل ما في وسعنا من إجراءات وقائية واحترازية لنحافظ على صحتكم وسلامتكم وسلامة الفريق الطبي في المستشفى، حتى نستمر في تقديم خدماتنا الطبية لكم رغم تداعيات الظرف الراهن".
وتابعت: "وكان من أهم هذه الإجراءات الوقائية، أننا قمنا بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة لعمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس (كوفيد-19) بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة".
وأضافت: "وتطبيقًا لقرارات وزارة الصحة بالمملكة، وحرصًا منا على سلامتكم وسلامة الفريق الطبي، نعلن أنه اعتبارًا من اليوم تم غلق مستشفى أندلسية حي الجامعة التزامًا بتعليمات الحجر الطبي الرسمية حتى إشعار آخر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5862، ووبلغ إجمالي عدد الوفيات 79 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ931 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 129 ألف حالة وفاة، وأكثر من 493 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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