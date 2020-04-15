Advertisements

إغلاق مستشفى في جدة حتى إشعار آخر عقب تسجيل حالات كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر السعودي

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مستشفى "أندلسية" في حي الجامعة بجدة، عقب تسجيل حالات إصابة في المستشفى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت المستشفى، في بيان: "عملاؤنا الكرام، باعتبارنا أحد أعضاء القطاع الطبي الخاص في المملكة، نود أن نبلغكم أننا منذ بداية ظهور جائحة كورونا، بذلنا كل ما في وسعنا من إجراءات وقائية واحترازية لنحافظ على صحتكم وسلامتكم وسلامة الفريق الطبي في المستشفى، حتى نستمر في تقديم خدماتنا الطبية لكم رغم تداعيات الظرف الراهن".

وتابعت: "وكان من أهم هذه الإجراءات الوقائية، أننا قمنا بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة لعمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس (كوفيد-19) بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة".

وأضافت: "وتطبيقًا لقرارات وزارة الصحة بالمملكة، وحرصًا منا على سلامتكم وسلامة الفريق الطبي، نعلن أنه اعتبارًا من اليوم تم غلق مستشفى أندلسية حي الجامعة التزامًا بتعليمات الحجر الطبي الرسمية حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5862، ووبلغ إجمالي عدد الوفيات 79 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ931 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 129 ألف حالة وفاة، وأكثر من 493 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جدة

أخبار تهمك

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بديل الجوكر.. الأهلي يحسم موقفه من ضم باهر المحمدي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يطرد نجم الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

العراق يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل

حاكم نيويورك: اقتراب عدد الإصابات بفيروس كورونا من 60 ألف حالة

عاجل.. "محمد بن زايد" يتخذ قرار جديد للحد من تفشي فيروس كورونا

عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

"الصحة الإماراتية" تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

03:27 م

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

04:48 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي