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مؤشر جديد يُقرب كامافينجا من ريال مدريد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:18 م
كامافينجا
كامافينجا
ريهام عبد المحسن
صرح جوليان ستيفان المدير الفني لرين الفرنسي إن نجم خط وسط فريقه الشاب إدواردو كامافيجنا قادر ويمتلك الشروط الكافية للعب في ريال مدريد الإسباني.

وقال ستيفان في تصريحات لوسائل الإعلام:"لقد بدأت في عالم التدريب عندما كان عمري 24 عامًا، أقوم بتنظيم الدورات التدريبية واكتسبت الخبرة منذ 15 عامًا".

وأضاف: "مبابي لاعب صعب للغاية، لديه هذا الموسم أكثر من 30 هدف في جميع البطولات، لديه كل شيء مثل السرعة والجودة والثقة المذهلة، أرى أنه سيفوز بالعديد من الألقاب وربما الكرة الذهبية".

وتابع:"كامافينجا كان في الفرق الدنيا في رين، عندما كان عمره أقل من 16 عامًا لعب طوال الموسم مع فريق تحت 17 عامًا، أرى فيه لاعبًا جيدًا وقادرًا على الوصول لأعلى المراحل".

وأردف قائلا: "إنه يملك الموهبة الكافية، لا أهتم إذا كان عمره 16 أو 20، موهبته كافية لكي يلعب في أفضل الفرق، إنه جاهز وقمنا بإعداده للمشاركة مع الفريق الأول، سوف يتحسن نحن واثقون من هذا".

واستطرد قائلاً:"إنه يملك الشروط الكافية للعب في ريال مدريد، أراه لاعبًا يمتلك قدرات عالية ولديه الجودة الكافية للعب في أفضل نادٍ في العالم يومًا ما".

واختتم ستيفان تصريحاته قائلاً:"أنا دائمًا أعطيه النصيحة للبقاء موسم آخر في رين لأنه سيعمل ويتدرب أكثر هنا، بعد عام يجب أن يتخذ قرارًا بالخطوة التالية في مسيرته".

 

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