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تعرف على سبب بكاء فريد شوقي أمام أمينة رزق

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:16 م
فريد شوقي
فريد شوقي
ريهام كمال
أبكت الفنانة القديرة أمينة رزق، وحش الشاشة فريد شوقي، تأثرًا بذلك الأداء الملحمي الدرامي على خشبة المسرح.

كان والد فريد شوقي، دائم الذهاب إلى المسرح ويصطحبه معه وفي إحدى المرات تواجد معه وشاهد لأول مرة أمينة رزق، على خشبة المسرح.

واستشعر فريد شوقي، بها الأمومة والحنان، وحظي وهو في الإعدادية بتمرين صيفي في التمثيل، فعمل كومبارس في مسرحيات يوسف وهبي، وذلك في فترة الأربعينات على مسرح بالجيزة.

قام بالتمثيل في احدى المسرحيات أمام أمينة رزق، وجسد دور العسكري، وبدأت هي في التمثيل ولم يتمالك وقتها، وبكى مع الجمهور وهو على خشبة المسرح بسبب الأداء الدرامي المؤثر.

عقب انتهاء المسرحية تعجب منه يوسف وهبي، وسأله: "في عسكري بيعيط يا ابني"، فرد عليه الفتى قائلا: "ما قدرتش أمسك نفسي قدام أمينة رزق".

بعد مرور سنوات وقف فريد شوقي، أمامها ممثلًا وليس كومبارس، وبعد مشهد طويل صاحت أمينة رزق، في الجميع قائلة: "مين الولد العجيب ده جبتوه منين ده عظيم"، كان سعيدًا جدًا أمام الحضور بشهادتها، وهي التي أثبتت أقدامه في السينما، وشهادتها أعتز بها طوال حياته.

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