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إزالة 6 طوابق بجسر السويس مخالفين للقانون.. وتحويل مالكها للنيابة العسكرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، انتهت اليوم من ازالة  العقار  رقم ١ شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من  ٦ طوابق، حيث تم إزالة العقار حتى سطح الأرض وتحويل مالكه للنيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بازالة كل العقارات المخالفة التى أقامها اصحابها ظنًا بانشغال الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع ازمة فيروس كورونا. 

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الايدي وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية له.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا اموالهم.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن أن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة، بدأت شن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطىء بها.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، مع المرور الدوري للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التي كانت تستغلها مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية وقطع المرافق عنها حتى عودتها إلى حالتها الأولى.

وأكد محافظ القاهرة على أنه في حالة اكتشاف ان الجراج لا يصلح للعمل لوجود مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به سيتم إحالة المسئول عن إصدار شهادات المطابقة بشكل خاطئ إلى التحقيق أمام النيابة العامة.

وأكد عبد العال، استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات في شم النسيم، مشيرًا إلى التعامل بحسم مع المخالفين.

وناشد محافظ القاهرة، وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات أثناء توقيت الحظر، حرصًا على الصحة العامة.

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