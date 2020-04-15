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العراق يعلن تمديد حظر التجول حتى مطلع شهر رمضان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول حتى مطلع شهر رمضان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع الإجمالي إلى 1415 حالة.

وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، مع وصول عدد المتعافين من كورونا إلى 812 حالة.

وأشارت إلى "أنها بدأت تطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة لمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

يعتزم العراق فرض خطة طوارئ في البلاد لـ3 أشهر قادمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا، حسن الكعبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.

وقال الكعبي إنه "تم وضع خطة الطوارئ التي يجب أن تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون".

وأضاف "العراق ﺣﺎﻟيا يقع في داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ".

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شهر رمضان زار حظر تجوال تمديد انتشار الفيروس العراق

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