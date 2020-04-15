إزالة 63 حالة تعدي بالبناء في مدينة القرنة غرب الأقصر (صور)

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تواصل سلطات محافظة الأقصر، حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.



وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه مصطفى جبريل، اليوم الأربعاء، من إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 525 متر، وذلك بمنطقة السيول بالقرنة.



وأشار رئيس مركز القرنة، إلى أنه منذ 25 مارس الماضى حتى اليوم، تم إزالة 63 حالة تعدى بينهم 33 حالة تعدى على أراضى زراعية، و30 حالة تعدى بالبناء المخالف.



وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، أعمال النظافة وتم رفع 45 طن مخلفات صلبة، و18 طن مخلفات ناتج تطهير الترع بقرية الضبعية.

