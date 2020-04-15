تنفيذ 28 قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)

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شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي إستمرار الحملات المكبرة علي مدار اليوم للتصدي بكل حزم لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أنه تلقي تقريرًا لحملات إزالة التعديات والمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن التصدى إلي ازالة 28 قرار، منهم 17 حالة تعدي علي أملاك دولة بمساحة 14312م2، و11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراط و17 سهم، لافتًا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون الجديد ضد المخالفين وظبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.



أكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون.



وطالب محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن بعدم التغافل عن أية تجاوزات ويتم المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، والتصدي بحزم لمحاولات البعض استغلال الظروف الحالية بالبناء العشوائي المخالف وبدون ترخيص.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات المبانى بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول، وأن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.



وأكد محافظ كفرالشيخ، علي استمرار الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الحملات المكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.



يذكر أن الكتاب الدورى رقم (8 لسنة 2020) صدر بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية، التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإدارى مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية فى هذا الشأن‪.