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الولايات المتحدة تعلن عن تراجع جديد في الإنتاج النفطي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:30 م
الانتاج النفطي
الانتاج النفطي
أظهر التقرير الأسبوعى الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل/نيسان الجاري لينخفض إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

ويعتبر هذا الهبوط هو الثاني على التوالي، بعد أن انخفض إنتاج النفط الأمريكي في الأسبوع قبل الماضي بنحو 600 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت صادرات النفط الأمريكية بنحو 603 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.436 مليون برميل يومياً.

بينما انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.680 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 194 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وسجل صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبوطا بنحو 797 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليسجل 2.244 مليون برميل يومياً.

وكشفت بيانات منفصلة، ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط إلى 503.6 مليون برميل بزيادة 19.2 مليون برميل في أسبوع.

وبحلول الساعة 3:53 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو  بنحو 3 بالمائة مسجلاً 19.51 دولار للبرميل.

في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو  بنسبة 6.8 بالمائة إلى 27.59 دولار للبرميل.

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