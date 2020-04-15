تمهيدًا لرحيله.. ليفربول يحدد بدلاء محمد صلاح

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قريبًا من مغادرة قلعة "الأنفيلد" خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة الريدز.





وخاض محمد صلاح 144 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له 11884 دقيقة، وسجل 91 هدفًا، وصنع 37 هدفًا، وتوج مع الفريق الإنجليزي بـ 3 بطولات.





ونشرت صحيفة "ليفربول إيكو" تقريرًا أشادت خلاله بـ "صلاح" والإمكانيات الفنية والقدرات التي يتمتع بها، وأكدت أنه لن يستمر داخل نادي ليفربول للأبد، لذلك طلبت من مسئولي الريدز البحث عن بديل مميز لخلافته حال رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.





ورشحت الصحيفة الإنجليزية 4 بدائل لإدارة ليفربول للتعاقد مع أحدهم لخلافة نجم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وهم:





1- كالفن ستينجز:





وضعت الصحيفة الإنجليزية لاعب نادي ألكمار الهولندي صاحب الـ21 عامًا في مقدمة المرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول، نظرًا أنه يشبه نجم منتخب مصر كثيرًا من حيث المراوغة، وكونه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر مثل "صلاح".

2- ليون بيلي:





من المرشحين لخلافة "صلاح" أيضًا، اللاعب الجامايكي ليون بيلي صاحب الـ22 عامًا، والمحترف ضمن صفوف فريق باير ليفر كوزون الألماني، ويمتلك اللاعب إمكانيات فنية جيدة حيث سجل 5 أهداف في 14 مباراة مع فريقه يجيد اللعب في الجهة اليسري ويمتلك خبرات المشاركة في دوري أبطال أوروبا.





3- ديفيد نيريس:





يأتي لاعب أياكس الهولندي صاحب الـ24 عامًا ضمن البدائل المقترحة لخلافة الفرعون المصري في ليفربول، حيث ظهر بمستوي جيد رفقة فريقه لكنه سجل أهداف أقل كثيرًا من "صلاح" لكن ما يميزه الدقة في التمرير وتسديد الأهداف، ويحتاج وقت أطول للنضوج واكتساب الخبرات قبل الإنضمام لصفوف ليفربول.





4- صموئيل تشوكويزي:





لاعب فياريال الإسباني صاحب الـ20 عامًا قد يكون بديلًا مناسبًا لـ"صلاح" في المستقبل، خاصة وأنه ارتبط بالانتقال لصفوف نادي ليفربول خلال الفترة الحالية، لكنه لا يزال يحتاج وقت للتكيف مع الكرة الإنجليزية المختلفة تمامًا علي الدوري الإسباني الذي يلعب له حاليًا، وذلك حتي يكون قادرًا على التواجد ضمن فريق بحجم الليفر.



