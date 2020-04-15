Advertisements

تمهيدًا لرحيله.. ليفربول يحدد بدلاء محمد صلاح

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قريبًا من مغادرة قلعة "الأنفيلد" خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة الريدز.

وخاض محمد صلاح 144 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له 11884 دقيقة، وسجل 91 هدفًا، وصنع 37 هدفًا، وتوج مع الفريق الإنجليزي بـ 3 بطولات.

ونشرت صحيفة "ليفربول إيكو" تقريرًا أشادت خلاله بـ "صلاح" والإمكانيات الفنية والقدرات التي يتمتع بها، وأكدت أنه لن يستمر داخل نادي ليفربول للأبد، لذلك طلبت من مسئولي الريدز البحث عن بديل مميز لخلافته حال رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ورشحت الصحيفة الإنجليزية 4 بدائل لإدارة ليفربول للتعاقد مع أحدهم لخلافة نجم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وهم:

1- كالفن ستينجز:

وضعت الصحيفة الإنجليزية لاعب نادي ألكمار الهولندي صاحب الـ21 عامًا في مقدمة المرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول، نظرًا أنه يشبه نجم منتخب مصر كثيرًا من حيث المراوغة، وكونه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر مثل "صلاح".
 
2- ليون بيلي:

من المرشحين لخلافة "صلاح" أيضًا، اللاعب الجامايكي ليون بيلي صاحب الـ22 عامًا، والمحترف ضمن صفوف فريق باير ليفر كوزون الألماني، ويمتلك اللاعب إمكانيات فنية جيدة حيث سجل 5 أهداف في 14 مباراة مع فريقه يجيد اللعب في الجهة اليسري ويمتلك خبرات المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

3- ديفيد نيريس:

يأتي لاعب أياكس الهولندي صاحب الـ24 عامًا ضمن البدائل المقترحة لخلافة الفرعون المصري في ليفربول، حيث ظهر بمستوي جيد رفقة فريقه لكنه سجل أهداف أقل كثيرًا من "صلاح" لكن ما يميزه الدقة في التمرير وتسديد الأهداف، ويحتاج وقت أطول للنضوج واكتساب الخبرات قبل الإنضمام لصفوف ليفربول.

4- صموئيل تشوكويزي:

لاعب فياريال الإسباني صاحب الـ20 عامًا قد يكون بديلًا مناسبًا لـ"صلاح" في المستقبل، خاصة وأنه ارتبط بالانتقال لصفوف نادي ليفربول خلال الفترة الحالية، لكنه لا يزال يحتاج وقت للتكيف مع الكرة الإنجليزية المختلفة تمامًا علي الدوري الإسباني الذي يلعب له حاليًا، وذلك حتي يكون قادرًا على التواجد ضمن فريق بحجم الليفر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد برشلونة الفجر

أخبار تهمك

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 7 ساعات

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برشلونة يطرد نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

بديل الجوكر.. الأهلي يحسم موقفه من ضم باهر المحمدي

منذ أقل من ساعة

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

في حالة خصم النقاط التي جلبها "ميسي".. مركز متراجع لبرشلونة بالليجا

زيدان يختصر تغييرات ريال مدريد في 3 صفقات عاجلة

مفاجأة.. زيدان يفضل 3 صفقات على ضم بوجبا ونيمار وجريزمان

زيدان يفاجيء محمد صلاح في خطة إصلاح ريال مدريد

كواليس رفض ميلنر تسديد محمد صلاح لركلة الجزاء

هل اقترب الرحيل.. ليفربول يراقب نجم نيجيريا لخلافة صلاح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

03:27 م

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

04:48 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي