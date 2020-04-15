محافظ أسوان يطلق مسابقة كأس المحافظ للتفوق.. وجوائز لأفضل طالب ومعلم ومدرسة وإدارة تعليمية

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فى إطار جهود الدولة لتطوير التعليم والعمل على إستغلال التكنولوجيا الحديثة من خلال المنصات الإلكترونية وتوظيفها أثناء تعليق الدراسة، قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق مسابقة كأس المحافظ للتفوق بين المدارس والمعلمين المتفاعلين مع منصة Edmodo.لبث روح التنافس وإكساب المهارات في التعليم الإلكترونى، بالإضافة إلى إبراز المواهب والقدرات الخاصة.



صرح بذلك الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان والذى أشار بأن المسابقة سيتم تنظيمها برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإعتبارها ضمن المسارات الأساسية التى تسعى لها الوزارة لترسيخ مبادئ الفهم والإبتكار وتنمية الملكات الإبداعية لدى الطلاب والمعلمين والمديرين، موضحًا بأنه سيتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية، المسابقة تضم أفضل طالب، وأيضًا أفضل معلم بجانب أفضل مدرسة (لجميع المراحل التعليمية)، بالإضافة إلى أفضل إدارة تعليمية.



وأضاف الدكتور السيد الفيومى بأن معايير التقيم تقوم على* أن العملية التعليمية منظومة شاملة ومتكاملة فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية، فضلًا عن الأستخدام الأمثل للوسائل التكنولوجية، *كما ستكون عملية التقييم من خلال لجنة مكونة من التعليم العام والتطوير التكنولوجى لإختيار الفائزين.





ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، على الموقع الإلكتروني للوزارة مواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح لكيفية التعامل مع عناصر المشروع.



كما نشرت الوزارة قوالب جاهزة للمشروعات البحثية لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثي الخاص بهم.

