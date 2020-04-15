Advertisements

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:33 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون عن مفاجأة جديدة بشأن اللاعب.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف مصير اللاعب حتى الآن، فجميع الدوريات الأوروبية وليس في مصر هنا فقط متوقفة، بسبب تفشي فيروس كورونا ".

وتابع:" أسعار اللاعبين ستختلف تمامًا المرحلة القادمة، لأن الأندية تعاني ماليًا نظرا لتوقف النشاط لكن فيما يخص رمضان فالأمور غير محددة وغير واضحة".

وأضاف: "الجميع ينتظر عودة الحياة الرياضي مرة أخرى لطبيعتها، لا أعلم مصير الدوري المصري حتى هذه اللحظة".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ليعود بعد ذلك إلى هيدرسفيلد مع وجود محاولات عديدة من النادي الأحمر لتجديد إعارة اللاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي حتى الآن تفشى فيروس كورونا الأهلي

أخبار تهمك

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بديل الجوكر.. الأهلي يحسم موقفه من ضم باهر المحمدي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يطرد نجم الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 7 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي بشأن تجميد الجوكر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

ضربة للأهلي في مستقبل رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

03:27 م

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

04:48 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي