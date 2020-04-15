وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله





كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون عن مفاجأة جديدة بشأن اللاعب.





وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف مصير اللاعب حتى الآن، فجميع الدوريات الأوروبية وليس في مصر هنا فقط متوقفة، بسبب تفشي فيروس كورونا ".





وتابع:" أسعار اللاعبين ستختلف تمامًا المرحلة القادمة، لأن الأندية تعاني ماليًا نظرا لتوقف النشاط لكن فيما يخص رمضان فالأمور غير محددة وغير واضحة".





وأضاف: "الجميع ينتظر عودة الحياة الرياضي مرة أخرى لطبيعتها، لا أعلم مصير الدوري المصري حتى هذه اللحظة".





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ليعود بعد ذلك إلى هيدرسفيلد مع وجود محاولات عديدة من النادي الأحمر لتجديد إعارة اللاعب.



