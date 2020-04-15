الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في "لاكورنوف"

قتلت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة لاكورنوف في باريس.





وأوضح مصدر أمني فرنسي، أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم، عندما هاجم رجل بسكين ضابط شرطة كان على متن دراجته".





ولم يبين المصدر دوافع المهاجم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في القضية للوقوف على ملابسات الحادث.



