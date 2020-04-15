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الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في "لاكورنوف"
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:28 م
وكالات
قتلت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة لاكورنوف في باريس.
وأوضح مصدر أمني فرنسي، أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم، عندما هاجم رجل بسكين ضابط شرطة كان على متن دراجته".
ولم يبين المصدر دوافع المهاجم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في القضية للوقوف على ملابسات الحادث.
ويذكر أن وجه المدعي العام الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب، تهم الإرهاب والقتل لشخص شن هجوما داميا بسكين جنوب شرقي البلاد، مطلع الأسبوع.
وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، حيث وقع في بلدة رومان-سور-إيزير.
وأوقفت الشرطة الفرنسية المشتبه به في تنفيذ حادث الطعن، وذكرت عبر حسابها على تويتر أنها أوقفت المتهم في رومان-سو-إيزير بمدينة ليون جنوب شرقي البلاد.
وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بسقوط قتيلين و7 جرحى في حادث طعن نفذه مجهول.
واعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الرابع في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا الجديد "كوفيد-19".
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