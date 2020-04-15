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حارس ليفربول يكشف تلقيه تهديدات بالقتل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

كشف الحارس الدولي الألماني ‏لوريس كاريوس لاعب نادي ليفربول الإنجليزي و المعار لصفوف نادي بيشكتاش التركي انه تلقي تهديدات بالقتل عقب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني في عام 2018 بعد الأخطاء الفادحة التي فعلها بالمباراة.

وقال كاريوس في تصريحات صحفية اليوم:" بعد نهائي دوري أبطال أوروبا تلقيت بعض التهديدات بالقتل، لكن لا يمكنني أخذها على محمل الجد ‏كنت ابلغ 24 عام وكنت ثالث حارس الماني يلعب نهائي ابطال بعد نوير وتير شتيجن وبعد كل ماقدمته من مجهودات ومستويات اصبحت في النسيان وتعاملوا معي بعدم احترام بسبب خطأ".

وأضاف الحارس الألماني:"‏لقد تعرضت لإرتجاج بالدماغ بعد التحام راموس لكن البعض يضحك على ذلك، انا لا افهم هذا ابداً ‏لقد كانت ردود الأفعال عنيفة وغير محترمة، لم يتعامل احد مع اخطائي بشكل نزيه ‏لقد كان علي ان اتعامل بقسوة مع الجميع بعد ماوقع في كييف، لان الكثير قام بالضحك علي والسخرية مني".

واختتم الحارس تصريحاته قائلا:"‏تلقيت تهديدات بالقتل لكني لم اصدقها لان هؤلاء الاشخاص كانوا جبناء ولم يضعوا حتى صورهم في حساباتهم".

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