تسلسل زمني بالأرقام.. خط سير كورونا على مدار شهرين من الإصابة الأولى للحالة 2505



30 يناير.. إرسال طائرة خاصة لإجلاء المصريين من ووهان



تحولت مدينة ووهان، بالصين إلى بؤرة شديدة الخطورة، حيث فقدت المقاطعة الحياة، وأصبحت مدينة تسكنها الأشباح، لا يخرج سكانها إلى الشارع، وترتفع أعداد الإصابات بها يوميا، بشكل كبير، وسط مخاوف المصريين العالقين هناك، حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين الموجودين في بؤرة الفيروس بووهان، وذلك حفاظًا على أرواحهم.



1 فبراير.. تحويل مستشفى النجيلة بمرسى مطروح لحجر صحي



قررت وزارة الصحة بتاريخ 1 فبراير إخلاء مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، لتحويلها لحجر صحي لمصابي كورونا، وتقديم الرعاية الطبية للمصريين القادمين من الصين، خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي في أحد فنادق مرسى مطروح، لمدة 14 يومًا، وتعد هي أول مستشفى يتم تحويلها لحجر صحي بمصر.



3 فبراير عودة المصريين من ووهان



وصل المصريين القادمين من ووهان، إلى مطار العلمين، ووجهت وزيرة الصحة بنقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص بمحافظة مرسى مطروح، كما تحملت مصر تكاليف الإجلاء والإقامة بالحجر الصحي بالكامل.



3 فبراير.. مصر تسجل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لمواطن مصري



ظهرت أولى الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا يوم الأثنين الموافق 3 فبراير ، لمواطن مصري يدعى "سيف أحمد" 22 عاما، عائد من الصين ويعمل مرشد سياحي، وتم احتجازه داخل مستشفى حميات حلوان، لحين الاطمئنان على صحته.



4 فبراير.. خروج أول حالة اشتباه بفيروس كورونا من حميات حلوان



قررت وزارة الصحة، خروج "سيف" من مستشفى حميات حلوان بعد ثبوت سلبية الفحص.



6 فبراير.. مصر تسجل أول مولودة بالحجر الصحي



وضعت إحدى السيدات العائدات من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا القاتل، مولدتها داخل الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح، يوم الخميس 6 فبراير، وكانت المولودة بحالة صحية جيدة، وخضعت للفحص من قبل أطباء الحجر الصحي، حيث تبين عدم إصابتها بفيروس كورونا بشكل خاص، أو أي أمراض بشكل عام، وتلقت الرعاية اللازمة، مثل أي مولود جديد.



14 فبراير.. مصر تسجل الحالة الأولى لمواطن أجنبي



في عطلة رسمية لأغلب العاملين بمصر، وتحديدًا يوم الجمعة 14 فبراير الماضي، في السابعة مساءً، أعلنت الجهات المسئولة عن تسجيل أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي"، من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.



صيني الجنسية



وترجع أول حالة تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر لمواطن صيني الجنسية يبلغ من العمر 34 عاما، يعمل مديرا لشركة "ميني سو" الصينية والمتخصصة في الشحن بمول تجاري بمدينة نصر، انتقل إليه الفيروس عبر زميلته الصينية التي وصلت مصر للعمل لفترة بسيطة في نفس الشركة ثم غادرت، وتبين فيما بعد أنها مصابة.



واتضح أن الفتاة الصينية من منطقة ووهان بؤرة انتشار كورونا "كوفيد-19"، والتي وصلت القاهرة 21 يناير الماضي، وعملت في الشركة لمدة أسبوعين، قبل أن تغادر يوم 4 فبراير، واكتشفت السلطات الصينية إصابتها عقب وصولها، وتبين أن الصيني المسؤول عن الشركة في مصر، انتقل إليه الفيروس منها.



وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عن سلبية نتيجة تحليل الـpcr للشاب الصيني، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس كورونا.



17 فبراير.. انتهاءالحجر الصحي للمواطنين العائدين من ووهان



خرج المصريين العائدين من الصين، المحتجزين في الحجر الصحي، بعد انقضاء فترة العزل، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 306 عائدين من "ووهان" الصينية و14 من طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين، والتأكد من خلوهم جميعًا من الفيروس.



27 فبراير.. "الصحة" تعلن رسميا شفاء الشاب الصيني المصاب



في الـ 27 من فبراير الماضي، قرابة الساعة السابعة والنصف مساءً، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد للشاب الصيني، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس وذلك التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



2 مارس.. مصر تسجل ثاني حالة إيجابية لفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين 2 مارس، في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".





كندي الجنسية



وكانت الحالة الثانية لمواطن كندي الجنسية يعمل خبير في شركة بترول تقع على بعد 120 كم من محافظة مطروح، يبلغ من العمر 53 سنة، ووصل لمقر عمله يوم 19 فبراير الماضي، وارتفعت درجة حرارته، وتم عمل الفحوصات الخاصة بكورونا والتي ظهرت نتيجتها ايجابية للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح.



5 مارس.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا



بتاريخ 5 مارس حوالي الساعة الثانية ظهرا، تم الإعلان عن أول مصري مصاب بفيروس كورونا ويبلغ من العمر 44 عامًا عائدا من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر، لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة، بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية وتم نقله لمستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية.



6 مارس.. اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن باخرة نيلية



أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على متن باخرة في نهر النيل، وأوضحت الوزارة أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.



سائحة تايوانية تتسبب في إصابة ركاب الباخرة



وكان الـ 14 راكبا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها، كما أفادت منظمة الصحة العالمية إلى أن السائحة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى لدى الحالات التي تم اكتشافها.



وتمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها ومن وجدوا معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، وعند إجراء تحاليل الـ (pcr) للمخالطين في اليوم الرابع عشر؛ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، ثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة من دون ظهور أعراض.



8 مارس .. أول حالة وفاة في مصر بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد "كوفيد -١٩".



كان يبلغ المواطن الألماني من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس، لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.



تم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي يوم الأحد 8 مارس.





9 مارس.. بداية ارتفاع حالات الإصابة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، بتاريخ 9 مارس في الساعة العاشرة مساء، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة.



وأعلنت الوزارة أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، هم 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، كما أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



10 أبريل.. مصر تسجل أعلى معدل وفيات



الجمعة 10 أبريل، في الثامنة والنصف مساء ، سجلت سجلت مصر، الموافق أعلى معدل وفاة بين حالات فيروس كورونا المستجد، منذ تفشيه في البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، وهو 17 حالة وفاة.





30% من ضحايا كورونا توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات



أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة 10 أبريل، أن 30% من حالات الوفاة توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وهم أصحاب الأمراض المزمنة، والذي اكتشفوا إصابتهم في حالة متأخرة.



12 أبريل.. مصر تكسر حاجز الألفي إصابة بفيروس كورونا



الأحد 12 أبريل، في تمام الثامنة والربع مساءا، كسرت مصر حاجز الألفي إصابة، حيث سجت مصر في ذلك اليوم، 126 حالة جديدة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى ذلك التاريخ، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



وأخذت الحالات في الظهور حالة تلو الأخرى، جراء تتتبع وزارة الصحة لخط سير الحالات المكتشفة بالفعل، حيث أعلنت الوزارة عن اكتشاف 155 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، ليصبح إجمالي الحالات المكتشفة في مصر هو 2505 حالة من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

اعتادت الذهاب لتفترش السوق الشعبي بمدينة ووهان الصينية، يوميًا، بطاولات الجمبري، ليمر عليها الزبائن بالمئات في واحدة من أكبر مقاطعات الصين، ولكنها لم تعلم أنها توزع "كوفيد 19" فيروس كورونا المستجد، لكل الساءلين عن الأسعار والراغبين في الشراء، أو بشكل أدق لكل المتعاملين معها، لتصبح هي الحالة صفر التي صدرت الوباء إلى كل دول العالم في نهاية ديسمبر 2019، ليضرب الوباء أغلب بلدان العالم، ومن ضمنهم مصر، والتي اتخذت حكومتها وقيادتها السياسية إجراءات استباقية ضمنت تحجيم انتشار الفيروس، وجنبت المواطنين شر ظهور بؤرة تفشي مثلما حدث في بلدان ودول أوروبية، وبعض الولايات الأمريكية.