رامز أمير يكشف لـ"الفجر الفني" عن سبب مشاركته في "الإختيار"

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أعرب الفنان رامز أمير، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الإختيار"، الذي من المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المرتقب.





وقال "أمير" في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، إن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الإختيار"، هو أنه يشارك في عمل لبطل من قوات الجيش، وهذا يعتبر فخر له، وأنه عندما علم أنه سيجسد دور بطل من أبطال كمين البرث، وافق على الفور دون أن يقرأ السيناريو.





وأضاف "أمير" أن كواليس العمل مع أمير كرارة مميزة جدا، مشيراً إلى أن العمل تصويره متعب وصعب، لأن معظم المشاهد معارك وفي الصحراء.



يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



يذكر أن آخر أعمال رامز أمير في الدراما التليفزيونية مسلسل "رسائل" أمام الفنانة مى عز الدين.