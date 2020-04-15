جامعة قمامة: "مش خايفة من كورونا.. المهم أكل ولادي"

أذاع برنامج "أحلام مواطن"، تقريرًا مصورًا يرصد معاناة بعض الأهالي والأسر والعمالة اليومية في الحصول على لقمة العيش بسبب ظروف الحياة الصعبة وانتشار فيروس كورونا.





وقال الأسطى خالد عامل مصري بسيط كان يعمل في أحد ورش تصنيع الزجاج ويتقاضى يومية 50 جنيهًا، لكنه ابتلي ببعض الأمراض وأجرى عمليات في القلب، وبتر القدم اليمنى: "أنا السنة اللي فاتت عملت عملية البتر والدكتور قالي لو صمت يوم واحد في رمضان هتموت لكني كنت مؤمن بالله وقدرت أصوم رمضان كله، نفسي في شغل اشتغلها وأكل بيها عيش".





ومن جانبها قالت إحدى السيدات، إنها تعمل في جمع القمامة يوميًا، مضيفة "لو مشتغلتش يوم واحد في الزبالة مش هتلاقي أكل ليا ولولادي، ومش خايفة من كورونا.. اللي عايزه ربنا هيكون".



