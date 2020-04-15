أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ميركل تعلن بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا



أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصحة الإماراتية تعلن تجاوز حالات الشفاء من كورونا الـ 1000 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، تجاوز حالات الشفاء من فيروس كورونا أكثر من 1000 حالة وتسجيل 432 إصابة جديدة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || ألمانيا تمدد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى غاية 31 أغسطس