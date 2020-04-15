محافظ الفيوم: نسبة الإشغال بالفنادق لن تزيد عن 25% في شم النسيم

قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إنه سيتم تخفيض نسبة الإشغال في كافة المنشئات السياحية الموجودة ببحيرة قارون، وقرية تونس، بالاتفاق مع وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق لن تزيد عن 25%، والإشغال سيكون لصالح العمل، وليس للتنزه، كما هو معتاد في أعياد شم النسيم.





وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن وزيرة البيئة قامت بإغلاق وادي الحيتان تمامًا بعد تطبيق الحظر، مشيرًا إلى أن كل مداخل الفيوم بالتنسيق مع مدير أمن الفيوم مؤمنة بشكل كامل.





وأشار إلى أنه تم إزالة 89 % من المخالفات البناء في المحافظة، وأن إدارة هذا الملف بصورة ديناميكية بالتعاون مع مدير الأمن، دون النظر لأوقات الحظر.



