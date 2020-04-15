كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة لجهودهم بالموسم المقبل.





وحدد "كارتيرون" بعض اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، ومن أبرزهم إسلام جابر والذي انضم لصفوف الزمالك مطلب الموسم الحالي قادمًا من الداخلية لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق.





وتتجه النية ايضًا داخل الجهاز الفني للزمالك للتخلي عن إمام عاشور لاعب الفريق والذي تعاقد معه الزمالك قادمًا من غزل المحلة.





وأشارت تقارير ان استغناء الزمالك عن الثنائي جابر وعاشور سيكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.





من ناحية أخري يستعد نادي الزمالك للتحرك لحسم بعض الصفقات الجديدة خلال ميركاتو الصيف لتدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.